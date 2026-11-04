Google计划在2027至2028年期间向马来西亚投资150亿美元。资金将用于数据中心园区、清洁能源、加强水资源安全以及员工技能提升计划，Channel NewsAsia报道。

新的数据中心园区

该公司计划在雪兰莪州和森美兰州建设新的园区。这些园区将补充Google位于雪兰莪州埃尔米纳商业园、目前已投入运营的首个园区。

Alphabet和Google总裁兼首席投资官露丝·波拉特表示，这项投资符合马来西亚的发展重点。她称，该项目将为该国的创新提供算力，同时随着公司业务扩张，还将推动当地能源和水资源的发展。

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就业与能源

Google预测，园区建设每年将平均为马来西亚国内生产总值增加11亿美元，并支持超过3.7万个本地就业岗位。该公司估计，设施投入运营后，每年将支持超过9000个本地就业岗位，平均薪酬将比全国中位数高45%。

Google还计划向马来西亚国家电网新增超过1吉瓦的清洁能源容量。该公司表示，将支付其数据中心园区使用的全部电力费用，以及接入电网所需基础设施的直接成本。

Google表示，马来西亚园区的能源效率将达到1.12至1.14的PUE水平。此外，该公司宣布推出四项计划，在未来五年内为80万名马来西亚居民提升技能。

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