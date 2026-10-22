在美国，做空新云（neocloud）公司和数据中心运营商股票的投资者自10月初以来获得了约60亿美元的账面利润。对由债务融资的人工智能基础设施扩张正变得不可持续的担忧引发了股票抛售，Channel NewsAsia报道。

高比例做空

分析公司ORTEX的数据显示，CoreWeave、IREN、Nebius Group、Applied Digital和Core Scientific的空头头寸约占这些公司自由流通股的20%至26%。

10月，押注Nebius股价下跌的投资者获得了最高的账面利润，为29.4亿美元。与此同时，自2026年初以来，他们在此类头寸上的账面亏损为33.3亿美元。Nebius的空头头寸占其自由流通股的比例从年初的15.4%升至20%。

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CoreWeave下跌

CoreWeave的空头头寸占其自由流通股的23.7%，而10月初为19.6%，2026年初为22.7%。自10月初以来，该公司股价下跌近30%，做空者从这些交易中获得约17亿美元账面利润。

对数据中心运营商IREN和Applied Digital建立空头头寸的投资者合计录得超过12亿美元账面利润。Core Scientific的空头头寸占其自由流通股的比例达到23.1%，做空者的账面利润为1.15亿美元。总体而言，这五家公司已建立约170亿美元的空头头寸，而根据ORTEX的估计，为此类交易借入其股票的成本仍然较低。

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