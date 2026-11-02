汇丰银行计划于2027年第一季度在中国香港启动人工智能和先进技术研究院。该行首席执行官乔治·埃尔赫德里在Hong Kong Fintech Week活动上表示，Channel NewsAsia报道称。

与大学合作

香港科技大学将成为这一新部门的主要学术合作伙伴。埃尔赫德里没有说明未来研究院的员工人数。

他表示，待场地准备就绪后，该中心将迁至香港北部都会区，这是一个位于中国边境附近的大型区域发展项目。

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该地区的人工智能发展

汇丰的决定延续了其在新加坡的举措：该行7月表示，将为当地人工智能中心招聘100多名人工智能专业人员。汇丰还正为全球约20万名员工开展人工智能使用培训。该行在香港约有2.8万名员工。

香港金融监管机构负责人余伟文在会议上表示，香港约80%的银行已在使用人工智能或生成式人工智能。该监管机构还计划启动SAGE项目，以支持在金融领域应用人工智能代理，并建立管理相关风险的机制。

余伟文表示，该监管机构将成立一个跨行业专家组，测试人工智能代理应用及其互操作性。还计划讨论治理、问责、可信代理登记册，以及对此类系统可能采用的测试标准等方案。

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