在印度，IT公司Infosys将截至2027年3月的财年营收增长预期下调至1%至2%。此前，该公司预计增长1.5%至3%。与此同时，其7月至9月的营收增长10.7%，达到4,924.4亿卢比，即51.9亿美元。

据Channel NewsAsia报道，援引路透社消息，LSEG调查的分析师平均预期为4,913.2亿卢比。因此，Infosys的季度营收略高于市场预期。

季度业绩

这家总部位于班加罗尔的公司三个月净利润增长6.2%，至782.3亿卢比。这一数字低于分析师预期的792.9亿卢比。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

不计汇率波动，Infosys总营收增长1.5%。不计汇率影响，该公司第三大收入来源——能源业务的营收同比增长7.3%。报道称，来自能源和公用事业领域客户的需求有所增强。

合同与人工智能的影响

Infosys本季度赢得的合同价值为52亿美元，而一年前为31亿美元。该公司在孟买交易的股票在业绩发布前一天收盘持平。

路透社数据显示，人工智能的普及正使规模达3,150亿美元的印度IT行业运营变得更加复杂：企业正在改变商业模式并提供大幅折扣。尽管人工智能开辟了新的收入来源，客户越来越多地将付款与技术带来的生产率提升挂钩，而非与工作时长挂钩。

关注我们在