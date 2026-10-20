在公司第三季度业绩网络直播前，SpaceX投资者询问管理层，与特斯拉的合并可能何时发生。该问题在投资者提交的问题中按支持度位列第二，获得了26票。在特斯拉投资者关系网站上，一个类似问题获得了128票。

Channel NewsAsia报道了此事。投资者长期以来一直推测，埃隆·马斯克旗下两家最大的公司可能合并。与此同时，SpaceX、特斯拉以及马斯克本人均未正式表示有意达成此类交易。

巴克莱的推测

巴克莱上周推测，这笔交易可能会在特斯拉年度股东大会前宣布。该银行认为，在这种情况下，更可能的收购方将是SpaceX。这是巴克莱的评估，而非两家公司已确认的计划。

尚不清楚SpaceX管理层是否会选择在定于美国东部时间16:30举行的网络直播中回答有关可能合并的问题。

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关于星舰和人工智能的问题

投资者中最受欢迎的问题是，基于星舰的月球着陆器研发进展如何，该问题获得了38票。SpaceX在星舰测试方面取得了进展，但将火箭用作月球着陆器所需的技术，包括在轨加注燃料，尚未得到全面展示。

散户投资者主要关注星舰，而分析师和机构投资者则要求解释与人工智能相关的收入和支出。其中一个问题涉及由多年期承诺保障的人工智能收入占比。一名机构投资者还询问，如果法院停止孟菲斯Colossus 2数据中心燃气轮机的运行，谷歌已签约的计算能力中还有多少可用。

据报道，SpaceX的人工智能收入来自包括谷歌和人工智能实验室Anthropic在内的少数客户，而计算能力合同可在约90天内终止。盈利的星链卫星互联网服务帮助资助芯片、地面数据中心和Grok的支出，而人工智能业务的亏损有所增加。

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