在美国，Theranos前工程师泰勒·舒尔茨表示，伊丽莎白·霍姆斯在纪录片《You Can See Everything》中展示的血液检测设备，并不是用于患者检测的那一台。正如《财富》报道所述，舒尔茨认为，这部影片让该公司创始人得以继续塑造她自己版本的Theranos历史。

关于设备的声明

影片中，霍姆斯将血液检测仪器的部件摆在厨房餐桌上，并称如果具备必要的化学研发成果，该设备本可以进行数百项检测。舒尔茨在为STAT撰写的专栏中表示，这是一款从未完成、也从未用于患者的未来版本产品。

据他所说，他每天工作12小时所使用的Edison设备与影片中展示的设备不同。它一次只能进行一项检测，经常无法通过质量控制，并向患者给出不准确的结果。舒尔茨还批评导演内森·菲尔德聚焦于“能够”一词的含义，而不是这项技术实际上是如何运作的。

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影片中的霍姆斯形象

这部纪录片由内森·菲尔德和兰斯·奥本海姆拍摄。影片展现了霍姆斯在2023年前往监狱前的最后几周。2022年，法院认定她犯有欺骗投资者罪，但霍姆斯本人仍否认自己撒过谎。

帮助揭露Theranos技术问题的舒尔茨告诉CBS Mornings，他在屏幕上几乎认不出这位前上司。他指出，此前霍姆斯即使身处高级官员、将军和参议员之间，也能轻易主导整个房间，而如今她给人一种被击垮的人的印象。同时，他不认为霍姆斯承认自己对所发生事情负有责任。

舒尔茨还对影片中展示的霍姆斯与伴侣比利·埃文斯及两个孩子在圣迭戈租住房屋、过着朴素生活的形象提出质疑。根据Realtor.com的估算，这处海滨房产价值580万美元。霍姆斯目前正在得克萨斯州服联邦监禁刑期。

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