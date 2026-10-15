美国加利福尼亚州政府要求包括银行和信用合作社在内的抵押贷款机构提交报告，说明其如何处理向2025年洛杉矶地区火灾受灾者支付的保险赔款。监管机构希望加快贷款机构在将资金转交房主前暂时持有的款项的划转，据《财富》报道。

超过160起关于延迟的投诉

自2025年1月以来，加州金融保护与创新部已收到超过160起关于付款延迟及其他问题的投诉。银行和信用合作社获给予两周时间提交报告。

加州商业、消费者服务和住房署署长罗希特·乔普拉称，一些火灾受灾者尽管已经完成保险索赔程序，却仍无法获得用于重建的资金，这是不可接受的。

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贷款机构可能面临罚款

7月，加州州长加文·纽森向银行和信用合作社协会发出呼吁。他表示，重建被大火摧毁住房的人们反映，贷款机构有时会扣留保险赔款数周。他指示州政府收集有关机构的数据，这些机构转账超过10天且没有加快付款计划。

去年，纽森签署了一项法律，要求银行和信用合作社就其持有的保险资金向房主支付利息。加州金融保护与创新部专员凯·C·莫赫塞尼表示，该部门可对无正当理由延迟付款的机构采取执法措施，包括罚款。

帕利塞兹和伊顿火灾摧毁了洛杉矶及周边住宅区逾1.6万栋住宅和其他建筑。该刊物称，其中仅有极少数得到重建。

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