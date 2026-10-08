哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦与阿拉伯联合酋长国签署了一份备忘录，就经阿富汗通往巴基斯坦海港的铁路项目进行实际推进。OilPrice报道，并援引哈萨克斯坦政府的声明称。该线路旨在为中亚国家提供通往巴基斯坦港口的通道。

阿联酋在项目中的作用

阿斯塔纳和塔什干长期支持跨阿富汗铁路的构想。据该刊物称，两国缺乏独立实施该项目所需的财政资源和技术专长。

哈萨克斯坦政府的声明指出，阿联酋在交通基础设施、物流以及大型投资项目实施方面拥有国际经验。同时，各方没有宣布具体的财政承诺或潜在投资金额。

该备忘录旨在促进中亚与南亚之间的交通联系，以及国际贸易、物流和投资合作的发展。

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后续阶段与障碍

第一步将是准备可行性研究和分析评估。参与方还将确定，在阿富汗山区铺设该线路需要哪些铁路及配套基础设施。

哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和阿联酋将力争成立一个常设工作组，负责该项目的技术、经济和财政问题。在塔利班重新掌权之前，亚洲开发银行曾支持修建一条75公里长的铁路，连接阿富汗北部边境城镇海拉顿和马扎里沙里夫。

阿富汗与巴基斯坦之间的紧张关系也可能阻碍该项目。据该刊物称，过去一年中的冲突导致两国之间的陆地边界关闭。塔利班政府缺乏国际承认，也使国际金融机构参与跨阿富汗铁路项目变得更加复杂。

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