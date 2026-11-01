在韩国，KB Kookmin银行获得授权，牵头安排一笔规模为10.7万亿韩元、约合80亿美元的银团贷款，用于一项将为Naver Cloud提供算力的人工智能计算基础设施项目。据《韩国先驱报》报道，该银行称这笔交易是韩国首笔GPU融资，也是韩国历史上规模最大的银团贷款。

融资结构

这笔贷款是总价值约13万亿韩元的项目的一部分，该项目得到加拿大投资公司Brookfield的支持。Brookfield计划成立一家暂定名为Asset Co.的特殊目的公司，用于购买图形处理器及其他AI计算资产。

Asset Co.将拥有图形处理器和数据中心基础设施，而Naver Cloud将运营AI工厂并向客户销售计算服务。根据一项长期协议，算力将提供给Naver Cloud。KB Kookmin将负责贷款结构设计及其关键条款的谈判。

该银行表示，其他本地银行和证券公司也将参与，但未披露贷款人的最终构成及贷款条件。媒体此前报道称，韩国开发银行、Shinhan、Woori和Hana银行，以及NH Investment & Securities可能参与融资。

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Naver AI工厂

7月，Naver、Nvidia和Brookfield宣布，计划实施一项价值100亿美元的AI工厂项目。Brookfield同意为基础设施提供最高90亿美元资金，而Nvidia计划对Naver进行10亿美元的战略投资。

Naver与Brookfield签署了一项90亿美元的基础设施协议，这是Nvidia投资的条件。该公司计划使AI工厂的容量在2027年上半年达到55兆瓦，在同年年底前达到100兆瓦，并在2028年达到200兆瓦。该项目将以GAK Sejong超大规模数据中心为核心，据Naver估计，该中心可容纳约10万个Nvidia图形处理器。

Naver还为Naver Cloud履行项目合同项下的付款义务提供了担保。在Brookfield的90亿美元投资额度被全额使用的前提下，担保名义额度最高为18.74万亿韩元；该担保不适用于银团贷款本身。

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