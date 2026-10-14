墨西哥反垄断委员会可能在年底前批准低成本航空公司 Volaris 与 Viva 的合并。如果交易获得批准，将成立 Grupo Más Vuelos，成为该国最大的航空集团。

据Mexico News Daily 报道，并援引路透社及六名熟悉该流程的消息人士称，监管机构可能会支持这两家航空公司的合并。Volaris 和 Viva 的高管——Viva 此前名为 Viva Aerobus——将这项协议称为“对等合并”，并表示两家公司将保留各自的品牌和独立的乘客服务模式。

监管机构可能提出的条件

据三名路透社消息人士称，国家反垄断委员会可能对 Grupo Más Vuelos 提出消费者保护要求。可能的条件包括维持低票价和避免大规模裁员。批准也可能要求保留现有航线网络，并遵循低成本航空公司的模式。

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该交易的批评者指出，Volaris 和 Viva 目前运营55条相同的航线。若合并完成，一家公司将占墨西哥国内航空运输的73%，这引发了对竞争可能减少和航线取消的担忧。

交易的财务背景

该合并于去年12月首次宣布，国际监管机构于上个月批准了该交易。两家公司在 COVID-19 疫情后都遭遇财务困难，因此该交易被视为一项防御性举措。Volaris 在2025年录得1.038亿美元净亏损，并在2026年第二季度亏损1.27亿美元；Viva 则在2026年上半年亏损1.33亿美元。

咨询公司 Antitrust Intelligence 认为，此次合并应能通过降低成本、更有效地使用机队以及恢复财务稳定性，为两家航空公司带来优势。

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