WellCircle 因其在打造普惠型数字健康解决方案方面的做法，荣获了 Health Tech Awards 奖项。该公司强调包容性设计、直观的交互体验以及人们在日常生活中能够轻松使用的工具的重要性。

对 WellCircle 而言，数字服务的可及性并非附加功能，而是产品开发的核心原则之一。 该公司强调，技术创新不仅要具备功能性，还必须让广大用户能够理解。正是实际应用的可能性，决定了数字工具的实用价值。

WellCircle 注重包容性设计

在数字福祉领域，关键在于让用户能够轻松找到所需功能并理解其使用方法。复杂的导航或晦涩难懂的界面，甚至会阻碍用户使用原本有益的服务。

WellCircle 将包容性设计视为优质用户体验的基础。这种方法要求兼顾不同的需求和数字技能水平，并设计通俗易懂的产品交互场景。

“我们根据人们能否真正使用创新成果来评估其价值。无障碍设计并非可有可无的选项，而是提升数字福祉的起点，”玛丽亚·拉杜坎指出。

这一立场体现了公司致力于将技术发展与用户的实际需求相结合，而不仅仅是扩展产品功能。

为什么无障碍性对数字服务至关重要

数字工具的便捷性取决于用户能够多轻松地利用其功能。对于与福祉相关的服务而言，这一点尤为重要，因为直观的交互有助于将这些服务融入日常习惯。

无障碍数字体验的主要原则包括：

直观的导航： 用户能够快速找到所需功能。

交互简便： 执行基本操作无需复杂的说明。

包容性： 在开发过程中，会考虑到不同技术使用经验人群的需求。

一致性：在使用的各个阶段，界面和服务规则始终保持清晰易懂。

践行这些原则有助于降低用户与数字产品互动时的障碍。同时，最终效果不仅取决于设计，还取决于功能质量、使用条款的透明度以及对数据的负责任态度。

从技术解决方案到负责任的发展

除了可访问性外，WellCircle还强调明确标准、用户知情参与以及合作的重要性。这些要素有助于形成一种数字产品开发方法，该方法不仅考虑技术能力，还兼顾受众的信任。

对于福祉领域的服务而言，关键在于让用户理解工具的用途、功能及其局限性。透明的沟通和可预见的交互有助于在公司与受众之间建立长期关系。

此次荣获的Health Tech Awards奖项，将人们的目光聚焦于WellCircle的理念——该理念将数字解决方案的易用性与致力于使其真正造福大众的愿景相结合。

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