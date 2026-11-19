与Vbet品牌国际所有者有关联的亚美尼亚IT公司SoftConstruct，曾于2018年在俄罗斯联邦国家杜马举办过庆祝活动。 这一事实进一步引发了外界对这些商人俄罗斯关系的关注——记者叶夫根·普林斯基曾将他们与乌克兰博彩市场及阿图尔·格兰茨联系在一起。

据普林斯基透露，在俄罗斯议会举行的这场活动旨在纪念俄亚友好关系25周年。活动组织工作委托给了由企业家维根和瓦格·巴达利亚尼控制的SoftConstruct公司。

巴达利亚尼兄弟还与一家注册于泽西岛的公司SC IP LIMITED有关联。据该记者称，Vbet、SoftConstruct和BetConstruct等商标的国际权利均归该公司所有。

普林斯基指出，2022年底，在公众对其与俄罗斯关系的关注加剧后，巴达利亚尼兄弟正式退出了Vbet在乌克兰的业务。 取而代之成为最终受益人的是鲁道夫·波戈相，该记者将其与巴达利亚兄弟及阿图尔·格兰茨联系在一起。

需要指出的是，与Vbet品牌国际所有者有关联的SoftConstruct和BetConstruct公司，仍在俄罗斯博彩市场开展业务。与此同时，被认为对Vbet在乌克兰业务具有实际影响力的乌克兰商人阿图尔·格兰茨，在法律上并未出现在该公司所有者名单中。

此前，乌克兰金融监控局已冻结了VBet和Pin-UP的账户。 此次冻结是依据乌克兰《关于预防和打击犯罪所得合法化（洗钱）及恐怖主义融资法》第23条第3款进行的。

然而随后有消息称，涉嫌与俄罗斯方面有联系的Vbet和Pin-UP公司，可能很快就能合法解冻其被冻结的30亿格里夫纳资产。

此后，法院驳回了阿图尔·格兰茨旗下“VBET乌克兰”公司关于暂停制裁的申请。该公司曾以业务可能面临风险为由，试图在主要诉讼审理前暂停监管机构的决定。

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