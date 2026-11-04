卡夫亨氏宣布将其北美咖啡业务出售给私募投资公司One Rock Capital Partners。根据该交易，这项业务的估值为6.5亿美元。出售的资产包括Maxwell House和Gevalia品牌。

交易条款

该交易预计将于2027年年中完成。卡夫亨氏将保留该业务30%的非控股权益。公司预计将从这笔交易中获得5亿美元的税后现金收入，并将这些资金用于减少债务。

据CNBC报道，此次出售是卡夫亨氏将资源集中于核心品牌和公司寻求加速增长的业务领域这一战略的一部分。

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公司转型

卡夫亨氏首席执行官史蒂夫·卡希兰称，这笔交易是释放公司资产价值并加速其转型的重要一步。他于1月接管卡夫亨氏，并放弃了将公司拆分为两部分的计划；该计划可能会撤销十年前达成的、价值460亿美元的合并。

该公司表示，其转型计划包括投资7亿美元，并进一步聚焦核心品牌。卡夫亨氏还公布了超出预期的季度业绩，并上调了2026年展望：目前预计有机净销售额将下降0.5%至1.25%，而非在第二季度报告后预测的最多下滑2%。

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