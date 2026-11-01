CBS News：债权人接管柬埔寨的Villa Vie Odyssey邮轮

债权人已接管仍停留在柬埔寨西哈努克港的Villa Vie Odyssey邮轮。船上住户获悉，放贷方已取得该船的占有权。公司创始人兼首席执行官迈克·彼得森表示，债权人现负责支付船员工资、燃料、运营以及邮轮维护费用。

据CBS News报道，乘客只有周末时间收拾个人物品，此后将无法进入该船。根据该媒体多名消息人士的说法，Odyssey预计很快将从柬埔寨转移至新加坡，之后该邮轮可能会被拍卖。

寻找运营合作伙伴

彼得森表示，这一过程可能需要30至90天，公司希望在此期间完成重组。他称，管理层正在寻找运营合作伙伴，并认为如果存在已获资金支持的方案，债权人可能会同意就该船继续谈判。

公司在给住户的消息中表示，邮轮出售尚未被安排，其未来也尚未最终确定。与此同时，部分乘客批评管理层的乐观表态，担心这会造成虚假的希望。

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财务问题与收购尝试

CBS News查阅的内部通信显示，至少在该船抵达柬埔寨前三个月，公司就已面临财务困难。文件还表明，管理层曾试图从住户处筹集额外资金。

一群住户曾试图从公司手中买下这艘邮轮。CBS News消息人士称，169人承诺为该项目提供额外资金，但债权人拒绝为他们提供融资。一名来自佛罗里达州的住户乔尔·格赖夫表示，他花了35万美元购买一间客舱，但在10月入住后仅在船上居住了26天。

给住户的消息还指出，Villa Vie按美国破产法第11章程序申请破产，在最初60天内将耗资约300万美元。公司表示，正考虑通过DIP融资以及向住户收取维护费来支持运营。

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