欧洲议会外交事务委员会主席戴维·麦卡利斯特在访问印度期间表示，欧盟与印度之间的自由贸易协定有望在2026年底前签署。他以正在该国访问的欧洲议会代表团团长身份在接受NDTV World采访时作出上述表示。

预计时间表

麦卡利斯特表示，希望该文件能在12月签署，届时印度总理可能会访问布鲁塞尔。他称，未来的协议将是发展欧盟与印度战略伙伴关系的下一步。

这位委员会主席表示，签署仪式后，欧洲议会必须开始审议该文件。议会同意是欧盟协议批准程序中的必要条件。麦卡利斯特认为，这项工作可能在春季完成，在这种情况下，协议可于夏季生效。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

谈判与合作

印度与欧盟就贸易协定的谈判于2007年开始，持续了19年。2026年1月，在欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔访问印度期间，双方就谈判发表了政治声明。

麦卡利斯特指出，欧盟和印度已经签署安全与防务伙伴关系协议，并商定了联合战略议程。他还强调，有必要实现供应链多元化，并确保海上贸易航线安全。

这位欧洲政治人士批评国际贸易中不可预测的关税变化，称其扰乱市场运行并损害企业利益。他认为，自由贸易协定能够为双方企业提供更多可预测性。

关注我们在