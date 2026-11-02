自2027年1月1日起，马来西亚将允许持有第一类就业准证的外籍人士配偶在符合特定条件的情况下在该国工作。总理安瓦尔·易卜拉欣在10月的预算演讲中宣布了这一决定，Channel NewsAsia报道。

外籍人士配偶的条件

第一类准证是马来西亚外国人就业三级制度中的最高类别。要获得该准证，外籍人士每月至少须赚取2万马来西亚林吉特，约合4900美元。

目前，希望在马来西亚就业的外籍人士配偶通常需要找到雇主，以办理单独的就业准证，并放弃受抚养人准证。预计新规定将使其能够在保留这一身份的同时就业。不过，当局尚未公布实施该规定的完整条件。

安瓦尔·易卜拉欣表示，这项改变将有助于马来西亚继续吸引高技能专业人士，而不会迫使他们的伴侣放弃职业生涯。

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吸引专业人才

马来西亚人力资源论坛首席执行官阿鲁尔库马尔·辛加拉维鲁表示，对外籍人士配偶而言，工作不仅关乎第二份收入，也关乎职业身份、经济独立，以及在长期中断后重返职业生涯的机会。他认为，这项新措施将增强该国对双方都拥有职业生涯的夫妇的吸引力。

马来西亚雇主联合会称，这一决定是吸引和留住国际专业人才的积极一步。同时，该组织呼吁政府提前提供明确规则：尤其是说明工作权是否将通过在受抚养人准证上加注的方式获得，是否需要单独许可，以及每个职位或雇主是否都必须获得批准。

经济学家杰弗里·威廉姆斯认为，允许配偶就业只是签证制度中的一项小改动。他指出，签证期限和获得长期居留的标准对外籍人士仍然很重要。今年1月，政府还宣布提高所有三类就业准证中外国人的最低工资，并要求第二类和第三类准证制定向本地员工传授知识的计划。

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