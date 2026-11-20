在调查Lussurio和Pribet这两家离岸在线赌场的充值方式时，UA.News的记者发现了一家名为Paytently PI Limited的马耳他支付机构。在处理支付时，其名称会显示在Revolut的银行授权窗口中。

Paytently 从事开放银行（Open Banking）业务，为在线博彩行业提供服务，并与万事达卡（Mastercard）合作。与此同时，Lussurio 和 Pribet 两家赌场均持有库拉索岛颁发的牌照。

关于马耳他公司Paytently PI Limited的已知信息

Paytently PI Limited在马耳他注册，注册号为C 113188，并持有马耳他金融服务管理局（MFSA）颁发的PPI-25221号牌照。 该公司提供支付发起、交易处理、汇款及银行运营服务，其运营符合欧洲支付服务法规。

关于 Paytently 的信息也收录于立陶宛银行的官方登记册中。该登记册将该公司列为有权在立陶宛提供服务且无需开设独立分支机构的欧盟支付机构之一。 Paytently 专注于为国际企业（特别是在线博彩行业）提供支付解决方案。该公司开发的技术使企业能够通过不同的银行和金融系统接收付款。

2025年9月，万事达卡（Mastercard）宣布与Paytently建立合作伙伴关系。两家公司共同推出了开放银行（Open Banking）解决方案，允许用户直接从自己的银行账户支付服务费用。 该技术减少了支付过程中的中间环节，简化了国际交易流程。处理大量在线支付的企业正积极采用此类工具。

Paytently与Lussurio和Pribet赌场的支付有何关联

在核查Lussurio和Pribet两家在线赌场的充值方式时，UA.News的记者发现了马耳他支付机构Paytently PI Limited。

这两家赌场的支付方式中均包含Revolut。选择该方式后，系统会将用户重定向至银行授权页面，该页面上显示了Paytently PI Limited的名称。由此可见，这家马耳他公司参与了这两个平台的支付发起流程。

在Lussurio的支付流程中，还提到了与支付环节相关的域名paybysepa.net。此外，还分别查明了这两家赌场的法定运营商。

根据库拉索博彩管理局（Curaçao Gaming Authority）的登记记录，Lussurio赌场属于Goodwin N.V.公司获批的域名列表。该公司于2025年1月获得了OGL/2024/758/0228号牌照。 Pribet的运营商是New Era B.V.，该公司持有2025年3月颁发的OGL/2024/181/0181许可证。

这两份许可证在官方登记册中均显示为有效。 与此同时，在支付交易记录中出现了lussurio25.com和pribet736327.com这两个额外地址。这些域名并未出现在库拉索监管机构为相关运营商公布的获批网站列表中。

Paytently如何审核客户并监管支付

Paytently的官方服务条款规定，将按照了解你的企业（KYB）程序对企业客户进行审核。 该流程包括确认公司的法律地位、核查其所有者、经营活动及资金来源。Paytently 还根据反洗钱要求对交易进行监控。

公司规定禁止在赌博活动非法或未获得相应牌照的国家/地区将该服务用于赌博。 对于在线赌场运营商而言，这意味着必须证明其经营活动的合法性，并向支付机构提供有关公司、其所有者及运营管辖区的信息。

就 Lussurio 和 Pribet 而言，关键问题在于究竟是谁与 Paytently 签订了合同：是赌场直接运营商，还是其他支付中介机构。此外，还需查明在为游戏账户充值时，哪些法人实体被列为资金收款方。

谁接收了离岸赌场玩家的资金

通过开放银行（Open Banking）进行的支付与常规的银行卡交易有所不同。 用户通过其银行确认转账，而支付服务商负责发起转账。在此类系统中，授权时显示的公司名称未必就是资金的最终收款方。

因此，要厘清Lussurio和Pribet的完整支付流程，必须确定资金流入的账户、收款公司以及参与交易的中介机构。 赌场的运营地域具有特殊意义。库拉索牌照允许运营商按照当地法规开展业务，但并不自动赋予其在所有欧洲国家提供博彩游戏的权利。

正因如此，欧洲支付机构不仅需考量运营商是否持有牌照，还需评估其在特定市场的运营合法性。现有信息证实Paytently PI Limited出现在银行授权流程中，但未能确定汇款的最终收款方。 要厘清完整的支付流程，需要有关实际交易以及公司间合同关系的数据。

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