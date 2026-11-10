Salateira餐厅连锁在乌克兰运营近15年后，已关闭了所有分店

乌克兰连锁餐厅Salateira已暂停所有分店的运营。此次停业伴随着一场关于设备的纠纷：该公司联合所有人伊琳娜·多布鲁茨卡表示，在其中一家分店关闭后，相关设备并未被归还。

具体而言，在基辅的River Mall购物中心，原Salateira餐厅的位置上新开了一家名为Salaterra的餐厅，该餐厅由该连锁品牌的前主厨与购物中心业主共同创办。

据多布鲁茨卡称，新餐厅正在使用原餐厅的设备，而这些设备并未归还给她。Salaterra和River Mall的代表目前尚未对这一指控发表评论。

该连锁店关闭的原因被归结为财务困难。 由于空袭警报，购物中心内餐厅的营业额减少了45%，业务利润率则下降了一半。每被迫停业一小时，单家餐厅的损失就高达1万至3万格里夫纳。

Salaterra的首家餐厅于2011年12月在基辅开业。在发展高峰期，该连锁品牌在乌克兰及海外共拥有约16家分店。

来源：福布斯乌克兰

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