Meta Platforms正通过一项分五批发行、以美元计价的债券筹集150亿美元。该公司拥有Facebook，正筹集资金为人工智能基础设施投资提供融资，Channel NewsAsia报道。

发行条款

根据监管文件，此次发行包括32.5亿美元、2031年到期、票面利率为5.85%的债券，以及同等金额、2033年到期、利率为6.25%的证券。

Meta此前已在债务市场筹集资金，为人工智能领域的长期投资提供融资：今年4月，该公司发行了250亿美元投资级债券，去年则发行了300亿美元债券。

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人工智能基础设施支出

此次债券销售正值科技公司积极筹集资金以建设数据中心、扩大计算能力和云基础设施之际。Meta预计，其今年的资本支出将达到1350亿至1450亿美元，主要由于对人工智能的投资。

穆迪给予这笔新债务Aa3评级。该机构预计，尽管人工智能支出增加，Meta仍将保持保守的财务政策和正的净现金头寸。根据LSEG的数据，截至9月30日，Meta的总债务为836.7亿美元。

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