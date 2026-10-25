由于员工短缺，昆士兰州努萨肉商史蒂夫·扬的企业将在未来几周停止在其零售门店接待顾客。该业主将专注于批发业务，该业务向该州的IGA超市供货，并且越来越多地向新南威尔士州供货，澳大利亚广播公司新闻报道。

缺少合格的肉店师傅

扬经营这项业务已有20多年：他于2005年在邻近的特旺廷开设了第一家门店。他表示，目前店内有两名肉店师傅，而正常全面运营通常需要四名肉店师傅以及另外两名柜台员工。

业主称，在过去18个月里，他已花费约1.5万澳元刊登招聘广告。求职者提交了申请，但许多人不接电话和回复信息，或没有参加面试。他还称，高员工流动率是另一个问题。

这家零售门店拥有固定顾客，关闭不会导致员工裁员。同时，扬表示，对他和妻子斯泰西而言，决定停止柜台销售十分艰难。

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在海外寻找员工

澳大利亚肉店师傅短缺的问题至少自2021年以来已被官方记录。澳大利亚肉类行业委员会首席执行官蒂姆·瑞安表示，人员短缺是该行业长期存在的问题：它限制了门店扩张、培训学徒以及满足客户需求的能力。

近几个月来，昆士兰州东南部已有多家知名肉类零售企业关闭，其中包括经营超过80年的Jack Purcell Meats和Big Gun Meats。

马鲁奇多尔一家拥有130名员工的企业业主马丁·彭尼表示，他已开始在海外寻找员工。据他介绍，一些持签证的员工已成功融入团队。

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