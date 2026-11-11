乌克兰财政部估算，乌克兰加入欧元统一支付区每年可节省2亿欧元

乌克兰加入欧元单一支付区（SEPA）后，通过降低手续费和加快跨境汇款速度，每年可节省1亿至2亿欧元。

“目前，乌克兰公民或企业与欧洲之间的任何金融结算都受到严格监管，每笔交易的手续费可能是固定的20欧元，或是交易金额的1.5%，”财政部长谢尔盖·马尔琴科指出。

据他介绍，为实现这一目标，乌克兰最高拉达必须在2026年底前通过 第14327-д号法案，这将使乌克兰能够向欧洲支付委员会提交正式申请，并根据现行欧盟规则调整国内反洗钱立法。

SEPA（单一欧元支付区）是一个完全消除了欧元国内支付与跨境支付之间差异的统一支付区。 乌克兰加入该体系后，将能够按照欧洲内部费率向欧盟各国进行汇款——仅需几秒钟，且手续费极低甚至为零。 相比之下，从欧洲银行向乌克兰银行进行传统汇款可能需要数小时至2-3个工作日。

来源：财政部长谢尔盖·马尔琴科在播客《

">关注资金》中的采访。

11月10日，乌克兰最高拉达通过了一系列法案，这些法案对于履行乌克兰在乌克兰融资计划（Ukraine Facility）框架下、与国际货币基金组织（IMF）达成的协议以及其他国际支持机制中的国际义务至关重要。其中包括两项已通过一读的法案，这些法案是乌克兰加入欧元单一支付区（SEPA）所必需的。

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