德国经济部长卡塔琳娜·赖歇在华沙举行的第四届波德经济论坛上称波兰是“巨大成功的典范”，并称其为其他国家的榜样。她还指出，两国之间的贸易联系正在深化，Notes from Poland报道。

贸易与投资

赖歇表示，波兰与德国之间的贸易额去年首次超过1800亿欧元。相比之下，2000年其贸易额为250亿欧元。数十年来，德国一直是波兰最大的贸易伙伴，尽管中国在7月首次超过德国，成为波兰进口的最大来源地。

这位部长还欢迎波兰企业在德国的投资增长。她表示，这些投资创造了就业岗位。约有1000家波兰公司在德国投资，而约有1600家德国公司在波兰投资。该媒体列举的波兰投资案例包括列车和有轨电车制造商Pesa收购其德国竞争对手HeiterBlick。

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经济增长与安全

赖歇还指出，波兰在2004年加入欧盟后，其国内生产总值平均每年增长3.8%——是欧盟平均水平的两倍。该媒体指出，波兰经济正接近成为世界第20大经济体，该国正寻求加入G20。

波兰财政部长安杰伊·多曼斯基在论坛上表示，欧洲不应回到此前对俄罗斯的做法，特别是不应继续使用俄罗斯能源资源。他表示，只有摆脱对外部不稳定原材料供应商的依赖，才能实现韧性。

论坛结束后，多曼斯基和赖歇参加了非正式倡议“工业之友”的会议，来自21个欧盟国家的代表以及欧盟委员会副主席斯特凡·塞茹尔内出席了会议。与会者讨论了欧洲工业的竞争力和经济安全。多曼斯基提议将竞争力作为欧盟政策的关键优先事项之一，减少官僚程序，加强单一市场，降低能源成本，并投资于包括人工智能在内的战略技术。

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