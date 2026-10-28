英国商务大臣联系Poundland所有者——《卫报》

英国商务大臣乔纳森·雷诺兹已联系美国投资公司Gordon Brothers。该公司拥有折扣连锁店Poundland。目前外界担忧该公司可能被指定管理人。Poundland在英国拥有约600家门店，雇佣1.2万人。

据《卫报》报道，雷诺兹已指示其首席战略商业顾问戴维·比克顿查明相关情况。英国商务部门表示，这一情况引发了该连锁店员工、其家人及当地社区的担忧，但强调最终决定属于公司所有者的商业事务。

被拒绝的报价

此前，Gordon Brothers拒绝了唯一一份将Poundland作为具有偿付能力的公司进行收购的报价。该报价由北爱尔兰的Martin Property Group提出，涉及整个集团，其中还包括拥有50家门店的爱尔兰连锁品牌Dealz。

据该报称，Gordon Brothers可能提交拟指定咨询公司AlixPartners为管理人的通知。此类法律步骤将在寻找解决财务问题方案期间，使Poundland在10天内免受债权人索赔。三名被任命监督公司出售的独立董事因担忧可能转入无力偿债状态而辞职。

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资产出售

《卫报》消息人士称，Martin Property Group的报价超过1500万英镑，但其中只有一部分计划立即支付。与此同时，Gordon Brothers预计收回至多3000万英镑债务，这些债务是该公司去年以1英镑收购该连锁店时与Poundland一并承担的。

据该报消息人士称，一些供应商已开始暂缓供货，这使寻找买家变得更加困难。据称，Gordon Brothers认为，将库存和门店出售给不同零售商可能带来更多资金，并在长期内保留更多就业岗位。潜在意向方可能多达八家，包括拥有Poundstretcher的Fortress、The Range的所有者以及B&M。

零售工人工会USDAW总干事乔安妮·托马斯呼吁政府尽一切可能保住1.1万个工作岗位。她指出，过去五年间，零售行业已失去约25万个工作岗位。

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