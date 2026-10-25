巴基斯坦将国家公路管理局（NHA）本财年的收入目标从660亿巴基斯坦卢比上调至1600亿卢比，同时将该机构的支出限制在500亿卢比。联邦通信部长阿卜杜勒·阿利姆·汗在拉合尔工商会发表演讲时表示，Dawn报道。

道路资金

部长表示，计划从NHA收入中额外拨出100亿卢比，用于将拉合尔—锡亚尔科特高速公路从四车道扩建为六车道。他说，通行费和其他来源的收入将用于修建新道路，并改善全国的交通基础设施。

汗还表示，拉合尔—开伯尔高速公路项目应于2027年完工。据他评估，俾路支省的快速道路项目将改善偏远地区的通达条件，并降低与危险道路和频繁事故相关的风险。该项目预计在明年年底前完工。

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支出与商界立场

部长指出，NHA收入的很大一部分用于工资、日常维护和道路维修，以及对遭洪水破坏的道路和桥梁进行紧急修复。他提到，2024年公共部门发展计划为在建项目拨款2240亿卢比。汗表示，其中很大一部分资金将用于俾路支省的国家公路项目。

汗表示，他已向总理提交了关于便利营商的建议，以解决工业部门面临的问题。他还呼吁银行考虑重组受高利率影响的工业家贷款。

拉合尔工商会主席阿里·胡萨姆·阿斯加尔呼吁政府修改与营商相关的法律，以便利商人和工业家的经营。他还要求NHA在提高通行费标准前与大型商会协商，因为此类费率会增加企业的货运和运输成本。

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