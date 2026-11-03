国际货币基金组织建议乌克兰大幅提高面向居民的天然气和电力价格

2024年至2026年间，乌克兰每年用于对居民用电和燃气价格进行政府调控的支出占国内生产总值（GDP）的比重高达3.7%。 国际货币基金组织向基辅提出了两个削减国家预算支出的方案，这两项方案都计划在三年内逐步将电价和天然气价格上调至市场水平。

根据第一种方案，电价将上涨141%，达到每千瓦时9.7格里夫纳；天然气价格将上涨104%，达到每立方米22格里夫纳（含增值税）。 第二种方案以供应商的中期生产成本为基准，预计电价将上涨52% （至每千瓦时6格里夫纳），天然气价格上涨60%（至每立方米17.2格里夫纳，含增值税）。

该金融机构指出，目前国家对电价的补贴占GDP的1.8%，对天然气价格的补贴占GDP的1.4%， 而面向居民的供暖补贴及可再生能源支持则占GDP的0.5%。

来源：国际货币基金组织。

政府将电力市场的特别义务有效期延长至2027年4月30日。这意味着现行居民用电费率将保持不变。

由于在制定和执行电价过程中存在违规行为，乌克兰民众因多缴纳的9267万格里夫纳住房及公用事业服务费将获得退还。 自2026年初以来，国家食品和消费者服务局开展了140次突击检查，其中88.6%的案例发现了违规行为。截至8月底，已实际向消费者退还63.68万格里夫纳。

截至2026年6月30日，乌克兰民众在住房和公用事业服务方面的欠款总额达1042亿格里夫纳。其中，供暖、热水以及燃气费用占欠款总额的最大份额。

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