深重的疲惫与结构性脆弱——乌克兰企业正以这种状态迎接即将到来的“最艰难”的冬天以及2026年的尾声。 随着大规模战争的升级，以往的抗危机对策正逐渐失效，流动性问题日益严峻，规划视野也急剧收窄。

如果说前几年的主要挑战是企业的生存与搬迁，那么如今企业则在人才短缺更加严重、通胀压力加剧（乌克兰国家银行将年底通胀预期上调至12.5%， 并将基准利率上调至16.5%）以及长期能源短缺的压力下开展业务。

在这种冲击性环境下，“韧性”行业与“疲惫”行业之间的差距正在加速拉大。拥有资本储备的大型企业与缺乏抗风险能力的中小企业之间的两极分化愈发明显。

UA.News 深入剖析了战争进入第五年之际，商业活动如何陷入“停滞”，以及在几乎无法开展业务的条件下，乌克兰企业选择了哪些生存策略。



2026年成为乌克兰企业最艰难的一年



俄罗斯对非国防工业领域的乌克兰及外资企业发动的袭击不断升级，加剧了在乌克兰经营的企业家的负面预期和情绪。

由乌克兰国家银行计算的月度商业活动预期指数（IODA）在10月降至47.1点，较上年同期的50.3点有所下降，并处于负面预期区间。

经济研究与政治咨询研究所指出，商业活动已跌至2023年3月以来的最低点。据该机构数据显示，约88%的企业计划在未来两年内不扩大业务规模。 分析师认为，这些令人担忧的指标表明，亟需在安全政策层面（而非经济政策层面）进行调整。

Gradus Research为基辅国际经济论坛撰写的《不可预测的不确定性》研究报告中，也提到了这些前所未有的挑战。

“2022年，乌克兰企业界虽对局势发展理解有限，但清楚该怎么做：拯救民众、转移生产、恢复物流。 到了2026年，情况几乎截然相反。形势已然明朗，风险已知，危机管理经验也已积累。但显而易见的解决方案却越来越少，”该分析报告强调道。

该报告的作者采访了三十余位乌克兰大中型企业的首席执行官和高管，以了解企业如何适应恶化的经营环境。 调研重点涵盖冶金、能源、农业企业、食品工业、零售、物流、科技、金融及法律服务等领域。

调查发现，大多数企业都采用一个相对标准来评估自身状况，并持续追踪其变化趋势。几乎所有受访者都一致认为，2026年是全面战争爆发以来最艰难的一年。 受访者指出，针对后方基础设施的密集袭击破坏了供应链，即使是对那些未直接受损的企业也是如此。

他们将人才短缺的加剧，以及国家方面缺乏有效的战争损失补偿机制和可预见的规则，列为最大的问题。 企业界还指出，信贷获取渠道受限、战争风险保险不足以及监管决策不可预测等问题。因此，企业对政府的主要诉求仍是创造能够自主投资和恢复经营的条件。

结构性危机与资本“蚕食”的三角困境



在乌克兰国家银行（NBU）和Gradus Research的调查中，有三个系统性因素尤为突出，它们在2026年秋季将企业面临的现有困难转化为结构性危机：

人才短缺制约增长。 超过60%的企业反映存在严重的技术人才短缺问题。 2026年10月，乌克兰国民银行调查的所有行业负责人在很长一段时间以来首次将裁员纳入计划——这与其说是出于成本优化，不如说是由于客观上无法填补职位空缺。

能源短缺与基础设施损毁。 变电站、仓储综合体及物流枢纽的损毁，迫使企业将独立供电的费用纳入预算，而其成本比电网供电高出数倍。

营运资金被挤占。物流、燃油、工资及贷款利息（基准利率16.5%）成本的上涨，正压缩企业的利润率。 各公司将49格里夫纳/美元的平均汇率纳入2027年预算，以应对未来的货币贬值和通货膨胀。

值得单独探讨的是中小企业面临的危机迹象。其平均营业额看似相对稳定——2026年前八个月，企业的加权平均业绩达到去年同期的89%。但这仅是表面现象。 Advanter Group第26轮调研数据显示，营业收入已无法真实反映企业的实际生存能力。相反，一些负面的预警信号已然显现：

商业活动指数停留在100分中的35.3分。该指标已连续第三轮维持在33−36区间，仍深陷负面预期区域（低于50）。

上个月客户订单净值为负46个百分点：57%的企业报告订单下降，仅有11%的企业报告订单增长。

财务储备已近枯竭：74%的企业储备不足以维持三个月的开支，近三分之一（32%）的企业储备不足一个月，或完全没有储备。

韧性地图：“疲惫”与“坚韧”的行业



2026年秋季乌克兰经济的状况宛如棋盘，各行业的成败取决于其能源密集度、对国家预算的依赖程度以及开拓海外市场的能力。

乌克兰国家银行（NBU）2026年10月的行业指数显示了各行业的现状及其关键驱动因素或障碍：

建筑业（38.5分，环比下降10.3分）——处于严重疲软状态的行业。由于基础设施项目国家资金暂停、劳动力严重短缺以及季节性因素，该行业在秋季遭遇了最严重的下滑。

贸易（46.8分）——疲软的行业。居民购买力下降、仓库损毁、物流成本上升以及贸易利润率缩减。

服务业、HoReCa及其他服务（47.4分）——面临压力。对停电高度敏感（发电机成本蚕食利润），客户和员工流失。

工业（48.0分）——抗压能力参差不齐。重工业正遭受能源行业冲击和物流限制的打击，而食品工业和加工业表现相对稳健。

IT、电信、国防科技、智能能源——这些是凭借出口收入、政府国防订单（军民两用技术）以及对能源独立性和通信的狂热需求而保持稳定的行业。

受冲击最大的是那些资本密集型和能源依赖型产业，这些产业主要依赖原材料出口或国内基础设施需求。

采矿和冶金行业的状况尤为典型。 “梅廷维斯特”集团首席执行官尤里·里日恩科夫在接受意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）采访时，直言不讳地将该行业的处境比作“夹板”：一方面，俄罗斯的炮击迫使 （“扎波罗热钢铁”、“卡梅特钢铁”），另一方面——欧盟的贸易限制和碳壁垒则严重打击了乌克兰钢铁企业的出口能力。

据Kovalska Group首席执行官谢尔盖·皮利彭科称，在建筑行业，高峰期无计划的紧急停电导致产量减少高达50%，因为柴油发电机无法确保大型工厂满负荷运转。

属于“韧性”行业的，是那些成功实现了风险分散，或已融入“战争新经济”的企业：电信及基础设施服务企业。 大型电信运营商和物流巨头（“基辅星”、“新邮政”）已转型为关键基础设施，它们投入数十亿格里夫纳用于电池、发电机和流程自动化，以弥补人力短缺。

国防科技与双用途机械制造。无人机、电子战设备、机器人系统及零部件制造商仍是技术生产和吸引风险投资的主要驱动力。

农产品加工与快速消费品（FMCG）。尽管面临原粮出口问题，但那些投资于深度加工和本地食品供应链的企业，得益于基础需求，仍保持着稳定的营业额。



四种生存策略：企业如何规划2026–2027年冬季



根据Gradus Research的研究结论，乌克兰企业家们已彻底摒弃了通用的抗危机模板，并分为四种行为模式：

进攻型。拥有高流动性储备的企业正积极投资于新产品、自动化，并从正在缩减业务的弱势竞争对手那里挖走客户。

双速模式。这种混合模式在大型控股公司中很流行：团队的一部分实行严格的抗危机管理并保留在乌克兰的资产，而另一部分则拓展出口业务或在更安全的欧盟市场启动项目。

适应性暂停。这是中型企业中最普遍的策略——冻结资本支出（CAPEX），仅专注于维持运营盈利能力并保留核心团队，直至出现更明确的安全信号。

茧居模式。将业务局限于单一地区或狭窄的客户细分市场，并尽可能降低成本，这是疲惫不堪的小微企业的典型特征，其主要目标仅仅是撑到2027年春季。

此外，大型企业继续押注于能源供应的自主性。 在评论企业应对冬季的准备情况时，前经济部副部长叶戈尔·佩雷利金指出：“我们正生活在一个新范式中，能源是生产成本的主要组成部分，它决定了谁具备竞争力，谁不具备。”

62%的企业将停电视为2026–2027年冬季的主要风险。与此同时，德勤（Deloitte）和美国化学理事会（ACC）的研究显示，大多数系统性企业已投资建设自有发电设施和工业储能系统。

由此可见，2026年秋季的情况表明，在战争进入第五年之际，能够保持运营能力的企业并非战前规模最大的企业， 而是那些能源依赖度最低、依靠自动化流程替代稀缺劳动力、且拥有足够流动性以度过冬季的企业。

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