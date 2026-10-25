Nationwide收购Virgin Money后将裁员275人——《卫报》

金融机构Nationwide宣布，将在整合其以29亿英镑收购的Virgin Money过程中裁减275个工作岗位。《卫报》报道。管理层于周三将这一决定告知员工，并解释称，此举旨在简化运营，并在数千名Virgin Money员工被纳入集团整体架构后消除职能重叠。

哪些部门将受到变动影响

裁员将涉及零售业务部门，包括从事抵押贷款业务的员工。人力资源、首席运营官办公室、客户运营、传播和财务部门也将受到影响。

Nationwide表示，直接服务客户的员工不会受到裁员影响。据《卫报》评估，这与该机构承诺至少在2030年前保留全部700家分支机构相一致。Nationwide的一名代表表示，公司将为受该决定影响的员工提供支持，包括再培训和调任至其他岗位。

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第二轮裁员

这并非与Virgin Money交易后的首次裁员：今年6月，Nationwide宣布了上一轮裁员，涉及600名员工。在2024年底收购正式完成时，Virgin Money雇有超过7000人，而Nationwide员工人数约为1.8万人。目前，该集团的员工总数估计约为2.7万人。

早在2024年，Nationwide高管就曾警告称，由于岗位重叠，将出现有限的人事变动，并计划在随后几年对员工队伍进行正式审查。该机构的一名代表还特别强调，目前的裁员与人工智能使用的增长无关。Nationwide计划于11月19日公布半年度财务业绩。

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