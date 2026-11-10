乌克兰国家银行认定，由于与俄罗斯联邦存在关联，几家金融机构的声誉存在瑕疵

乌克兰国家银行于11月9日认定，五家金融服务提供商及其三名所有者的商业信誉存在瑕疵，原因是已证实其与俄罗斯存在关联。

该决定涉及“BLG微型金融”、“CreditPlus”、“Miloan”、 “Finmar”和“Doncredit”，以及其所有者罗迪昂·布特卡、瑞士Bredley CH AG公司和“Bereg-Group”有限责任公司。

其中一项依据是证实了Bredley CH AG负责人卡捷琳娜·塔特萨尔（Kateryna Tattersal）的俄罗斯国籍，该公司在上述金融公司中持有大量股份。

此外，相关公司及部分所有者向乌克兰国家银行提供了不实信息，称塔特萨尔不具备俄罗斯联邦国籍或税务居民身份。

监管机构表示将针对这些金融机构采取进一步应对措施，但未具体说明具体措施。

来源：乌克兰国家银行

乌克兰国家银行于8月对乌克兰天然气银行股份公司及四家非银行金融机构采取了惩戒措施，原因是这些机构违反了关于预防和打击洗钱的法律法规。 监管机构对“USG”保险公司和“乌克兰天然气银行”处以了最高额度的罚款。

乌克兰国家银行对支付公司iPay处以1650万格里夫纳的罚款。

9月，乌克兰国家银行因三家乌克兰银行和10家非银行金融机构违反金融监控及外汇法规，对其处以罚款。

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