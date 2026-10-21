英国NatWest银行将要求约1.3万名员工把到办公室工作的频率从每月两天提高至每周两天。自2027年2月起，每周至少两天在办公室工作的要求将适用于该银行集团在英国的近4万名员工，《卫报》报道。

2027年起实施新规

这一决定意味着放弃此前对部分员工优先实行远程办公的做法。NatWest还以Royal Bank of Scotland、Ulster Bank和Coutts品牌为客户提供服务。

包括交易员、分行员工和客户经理在内的一些员工，已被要求每周四天到办公室工作。传播、行政和分析部门的员工目前采用混合办公安排，每月到办公室六次。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会提出异议

Unite工会批评了规则变更。该工会表示，在受变更影响最大的1.3万名员工中，包括技术、安全、数据分析和人力资源专家；其中一部分人属于NatWest薪酬最低的员工。

Unite表示，更频繁地前往办公室将增加交通和儿童照护成本，也可能使照顾亲属或有残疾的员工处境更加困难。工会总秘书长莎伦·格雷厄姆称，银行的决定脱离了其员工所生活的现实。

NatWest表示，灵活办公仍是其就业模式的重要组成部分，但团队共同在场有助于协作、交流想法、建立工作联系和学习。该行承认，相关变更将影响部分员工，并承诺给予员工准备时间，并在过渡期间提供支持。

关注我们在