瑞士公司Nestlé计划在总统克劳迪娅·辛鲍姆任期内，将其在墨西哥的投资额从10亿美元增至20亿美元。辛鲍姆在墨西哥城国家宫与Nestlé首席执行官菲利普·纳夫拉蒂尔会面后宣布了这一消息。

至2030年的投资

辛鲍姆表示，2028年至2030年期间，该公司计划支持国内生产和本地采购。该计划包括7万株咖啡植株，并吸纳来自韦拉克鲁斯州的2000名生产者。据Mexico News Daily报道，投资计划将翻倍。

这是辛鲍姆担任总统期间第二次与Nestlé管理层会面。2025年1月，她与Nestlé美洲区负责人史蒂夫·普雷斯利以及Nestlé Mexico首席执行官福斯托·科斯塔举行了会谈。当时，该公司宣布将在2025年至2027年期间投资10亿美元。

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此前的计划

辛鲍姆表示，此前的投资计划已经完成。该计划包括扩大韦拉克鲁斯州、瓜纳华托州、克雷塔罗州和墨西哥城工厂的生产线。

此前的计划还包括在墨西哥州松潘戈建设一座价值1.8亿美元的新配送中心。据消息来源称，该中心旨在帮助将墨西哥打造为Nestlé的出口枢纽。2025年，墨西哥是Nestlé在全球第四重要的市场，也是第二具投资吸引力的市场。

2026年5月，墨西哥和欧盟签署了一项现代化经济协议，以深化贸易、投资和政治合作。该协议的全面实施仍需获得批准。

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