在美国洛杉矶，Netflix发布了低于分析师平均预期的第四季度利润预测。报告发布后，该公司股价在盘后交易中下跌逾5%，至68.69美元。据Channel NewsAsia援引路透社报道。

利润预测

Netflix预计第四季度净利润为27.9亿美元，每股收益为67美分。LSEG调查的分析师平均预计，净利润为30.7亿美元，每股收益为73美分。

该公司第三季度营收增长11.8%，至128.7亿美元，符合华尔街预测。与此同时，这是Netflix近三年来最低的营收增长率。第三季度每股收益为87美分，高于分析师平均预测的82美分。

广告与人事变动

该公司将2026年广告收入预测从约30亿美元下调至约27亿美元。管理层在致股东的信中解释称，广告产品的部分功能推出速度慢于预期。

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上周，Netflix裁减了1,000名员工，约占员工总数的6%。该公司更换了首席创意官贝拉·巴贾里亚，电影部门负责人丹·林将离职。

争夺观众注意力

Netflix表示，将通过授权第三方内容扩大其内容供给，同时专注于电视节目、电影和现场活动的流媒体服务。该公司还投资视频游戏、播客和现场活动，与YouTube和TikTok争夺观众注意力。

分析公司Antenna的数据显示，Netflix在2026年全年均出现美国订阅用户月度流失，截至9月没有实现净增长。Netflix的一名代表表示，Antenna的数据不能代表该公司的业务表现。

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