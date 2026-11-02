新加坡国家文物局（NHB）表示，将审查并完善面向传统企业的支持计划，使其更准确地满足参与者的需求。据Channel NewsAsia报道，自Heritage Business Scheme启动以来，在该计划下获得认可的42家公司中，有23家选择了咨询支持。

通过营销吸引新客户

拥有百年历史的华人茶商Pek Sin Choon表示，自2025年10月获得该计划认可后，客流量增长约20%。该公司获得了社交媒体营销方面的帮助，并登记接受咨询支持，同时还在尝试气泡茶和意式冰淇淋，以吸引更年轻的消费者。

公司董事Kenry Peh强调，对企业而言，在不失去自身特色的情况下实现运营现代化非常重要。具体而言，Pek Sin Choon选择了一台紧凑型茶叶定量分装设备，可将生产率提高两到三倍，而没有选择可能取代数名员工的更大型设备。该公司的部分员工年龄超过70岁。

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传承与手工艺面临的挑战

马来餐馆Rumah Makan Minang通过该计划获得了专业摄影和营销支持。其负责人Hazmi Zin估计，在营销中使用新图片后，销售额增长约5%至7%。与此同时，该餐馆正寻求让家族第四代参与管理的方式。

印度时尚零售商Stylemart面临依赖其业务的手工艺人数量在COVID-19疫情后减少约一半的情况，其中包括织工。创意总监兼公司负责人Kavita Thulasidas表示，这类技能代际相传，需要单独的支持。

NHB指出，专业人才和保护传统手工艺的问题不会在Heritage Business Scheme框架内直接解决。包括市区重建局和人力部在内的跨部门工作组正在研究这些问题。该委员会还计划打造一条串联传统企业的步行路线，并在2027年上半年吸纳新参与者加入该计划。

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