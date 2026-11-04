开发销售自动化工具的人工智能初创公司Nooks已从投资公司General Catalyst的Customer Value Fund获得5亿美元承诺资金。这笔资本将帮助为扩大销售和营销提供资金，Channel NewsAsia报道。

融资模式

Nooks首席执行官丹·李解释称，该协议并不涉及General Catalyst购买该公司的股权。相反，该基金将获得其资本所帮助产生的回报中的一部分。他未披露交易条款。

李表示，公司预计借助这笔资金加快增长，并将新产品推向市场。Nooks认为，继编程、法律工作和客户支持之后，人工智能可以显著改变销售领域。

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销售平台

Nooks表示，计划在今年年底前将年度经常性收入提高至接近原来的三倍，但未透露目前的具体金额。该公司称拥有超过2,000家客户，其中包括Cursor、Notion、Replit、Glean和HubSpot。其净收入留存率为135%。

该初创公司还正式推出了Revenue Agent Platform，该平台将在客户合作的各个阶段执行任务——从首次接触到续约。General Catalyst的Customer Value Fund合伙人兼联席负责人普拉纳夫·辛格维表示，可预测的收入模式和强劲的单位经济效益，是该基金为Customer Value Fund寻找公司时关注的指标。

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