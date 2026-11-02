以“Sends”为品牌运营的英国金融科技公司Smartflow Payments Limited于2026年10月宣布与银联国际达成合作，并为企业客户推出了新服务。 与此同时，Sends首席执行官阿廖娜·舍夫佐娃参加了多场国际金融论坛。该公司将支付产品的开发与拓展国际专业人脉相结合。

Smartflow Payments Limited与银联拓展国际支付服务

2026年10月，Sends宣布与国际支付系统银联国际（UnionPay International）达成合作。该合作伙伴关系旨在推动支付卡发行和收单业务的发展，这将使公司能够为个人和企业客户提供更广泛的金融服务。

公司特别关注国际结算业务，并致力于支持与亚洲市场合作伙伴开展业务的企业。 借助支付基础设施的建设，Sends计划为企业提供更多收款渠道，并为用户提供更便捷的跨境交易服务。

与此同时，该公司正在完善面向英国中小企业的金融服务。与此同时，Sends正在拓展面向英国中小企业的金融服务。 特别是，该公司于秋季推出了一项特别活动，企业家在开设英镑账户后，可免收额外开户费，直接开通欧元或美元账户。

Sends通过参与领先的金融科技论坛巩固其国际地位

参与国际专业活动仍是Smartflow Payments Limited的重要业务方向之一。10月20日至21日，Sends参加了在伦敦举行的“英国支付领袖峰会”（Payments Leaders’ Summit UK），阿廖娜·舍夫佐娃在峰会上主持了“商界女性午餐会”（Women in Business Lunch）的讨论环节。

与会者就金融和科技行业中的女性领导力、职业发展机会以及专业人脉的拓展进行了探讨。

此前，Sends还参加了3月25日至26日在伦敦举行的PAY360大会。 公司团队与金融机构及科技企业的代表举行了会晤，谢夫佐娃还在关于人工智能和嵌入式金融服务的讨论中发表了讲话。

Sends的下一站国际活动将移师迪拜，公司计划于2027年2月继续与“支付领袖峰会”（Payments Leaders’ Summit）的组织方展开合作。

阿廖娜·舍夫佐娃致力于拓展Sends的国际合作，并积极参与各大金融科技盛会

2026年9月，Sends首席执行官阿廖娜·舍夫佐娃参加了在迪拜举行的“中东银行业创新峰会”（MEBIS 2026）国际会议。 该活动汇聚了银行业、金融科技公司及科技企业的代表，共同探讨数字金融的未来。

谢夫佐娃参加了关于支付领域创新的小组讨论。她与RAKBANK、阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank）、IBM及其他国际公司的代表共同探讨了即时支付、跨境汇款和数字钱包的发展。 与会者特别关注了传统银行基础设施与现代金融技术的整合问题。

对Smartflow Payments Limited而言，另一项重要事件是通过2026年PAY360 Awards奖项正式进入英国金融科技行业。 Sends 作为赞助商，支持了10月7日在伦敦举行的颁奖典礼，该活动旨在表彰支付技术领域的成就。

阿廖娜·舍夫佐娃（Aliona Shevtsova）还被宣布为“最佳金融犯罪预防解决方案或举措”（Best Financial Crime Prevention Solution or Initiative）奖项的颁奖嘉宾。她强调了发展技术以打击金融犯罪并提高支付基础设施可靠性的重要性。

参与国际会议并支持行业奖项评选，是Sends在发展合作伙伴关系、推动金融创新以及巩固国际市场地位方面战略的重要组成部分。

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