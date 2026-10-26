联合国在卡塔尔多哈表示，发展中国家已宣布的与可持续发展相关的投资项目数量有所减少。初步估计显示，此类项目将比2025年减少超过25%，尽管由于交易金额更大，外国投资总额正在增长，Euronews报道。

上述结论载于联合国贸易和发展会议（UNCTAD）在第九届世界投资论坛期间发布的《全球投资趋势监测报告》。由卡塔尔主办的论坛于10月25日至27日举行；来自政府、企业和金融机构的与会者正在讨论吸引投资和创造就业机会。

投资集中于少数经济体

该监测报告指出，投资指标的增长由大型交易推动，而新项目和跨境交易的数量有所下降。对可持续发展项目的估计基于2026年前六至九个月的数据，并外推至全年。

根据UNCTAD的2026年《世界投资报告》，去年全球超过80%的外国直接投资流入仅20个经济体。

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影响投资者决策的因素

UNCTAD发言人马塞洛·里西表示，基础设施、熟练劳动力和可靠的机构会影响各国吸引投资者的能力。他表示，税收激励只是解决方案的一部分：企业还需要在投资后拥有可预测的规则和经营条件。

联合国2030年可持续发展议程融资问题特使马哈茂德·莫希尔丁将不可预测的监管、进入和退出市场的困难，以及缺乏具备融资条件的项目列为投资者面临的障碍。

卡塔尔发展基金投资主管鲁瓦达·阿尔-奈米表示，该基金利用担保来鼓励私营部门投资于投资者认为具有风险的国家。该基金限制自身承诺，吸引其他机构共同融资，主要是国际开发银行，并将创造就业机会视为投资效益的主要指标之一。

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