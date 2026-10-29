2026年10月29日，乌克兰公布了最新的燃油价格

乌克兰最大加油站连锁店的A-95汽油平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁网络已更新燃油价格。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，奥科（Okko）连锁的汽车燃气价格上涨了1.5格里夫纳/升，而索卡（Socar）加油站的价格上涨了1格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站网络中，汽车燃气价格上涨了50科皮/升，柴油价格上涨了近1格里夫纳/升。在“Ukrnafta”加油站，燃气价格上涨了1格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为95.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格出现在Socar，为108格里夫纳/升，而优质柴油则为111格里夫纳/升。 最贵的汽车用天然气由奥科（Okko）销售——59.90格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格仍由“BRSM-Nafta”保持——52.99格里夫纳/升。

2026年10月28日，乌克兰加油站连锁网络调整了燃油价格，其中柴油和汽车用天然气价格有所上涨。 上述加油站连锁店中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为每升104.86格里夫纳。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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