PAIO在英国扩展了通过银联（UnionPay）提供收款和付款的服务

PAIO， 这家英国支付服务提供商正依托银联国际（UnionPay International）在英国市场强化其服务方案，重点面向活跃于国际市场的企业提供收款（Pay-in）和付款（Pay-out）解决方案。

随着国际贸易的发展，商户越来越需要超越单纯交易受理范畴的支付解决方案。 企业还需高效的工具来管理出账支付、支持国际业务，并为客户提供他们习惯的支付方式。

PAIO在持续拓展银联业务的同时，致力于满足这些需求，为同时活跃于国内和国际市场的企业打造更全面的支付解决方案。

银联国际（UnionPay International）是全球最大的支付网络之一，其服务覆盖180多个国家和地区。 其广泛的国际覆盖范围，使该网络对于与亚洲及世界其他地区客户和合作伙伴开展业务的英国企业而言尤为重要。

基于银联的PAIO解决方案专注于支付处理的两个关键环节：

收款（ Pay-in ）：使企业能够受理银联卡支付，帮助商户覆盖国际客户并拓展收款渠道。

Pay-out：致力于开发出款工具，帮助企业管理跨境交易和国际资金流。

通过将这些功能整合到其更广泛的支付服务中，PAIO致力于简化商户的支付操作，并为其在收款和转账方面提供更大的灵活性。

银联服务的拓展体现了 PAIO 积极应对这些变化的决心，特别关注电子商务平台、在国际市场运营的企业以及希望实现支付基础设施多元化的企业的需求。

PAIO董事丹尼尔·伊昂（Daniel Ion）评论道：

“如今，企业不再希望针对每个新进入的市场分别管理独立的支付解决方案。他们需要一种能够跨国运作、并支持交易双方的支付基础设施。

我们认为，银联能够帮助英国商户与国际客户建立联系，同时开发出更灵活的入账和出账管理方式。 我们的目标是让国际支付更加便捷、实用，并更易于集成到日常业务流程中。”

此次服务扩展基于 PAIO 现有的银联国际收单服务，该服务是与国际支付处理公司 DECTA 合作推出的。

除了银行卡收单服务外，PAIO还提供基于开放银行（Open Banking）的解决方案，在用户同意的前提下，确保金融机构与支付服务商之间进行安全的数据交换。 开放银行为企业提供了更多机会，有助于优化支付流程，并为客户提供替代支付方式。

关于PAIO

PAIO 是一家英国支付服务品牌，由 Finthesis Ltd 公司运营，该公司已获得英国金融行为监管局（FCA）授权，作为支付机构开展业务。 该公司为企业提供支付解决方案，包括银行卡收单和开放银行服务，专注于为国内及国际市场的商户提供支持。

网站：https://paio.company/

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