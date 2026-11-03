巴基斯坦政府正在准备一揽子税收激励措施，以吸引外国投资者投资铜和黄金开采。该国这些金属的储量估计为8万亿美元。这一方案可能在定于11月12日至13日举行的巴基斯坦矿产投资论坛上公布，《快报论坛报》报道。

这些提案计划被纳入2026年国家矿产政策。据该报称，该文件已经准备完毕，但若没有相应的财政方案，可能无法实现为采矿业设定的目标。石油部门已请求财政部门加快审议这些举措。

针对项目的税收激励

咨询公司伍德麦肯兹制定的方案模型规定，将当地商品的预扣税税率降至4%，当地服务的预扣税税率降至8%。有关税款的缴纳拟推迟至商业开采开始后。

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其他提案包括：在商业生产开始前的勘探和开发期间，对采矿项目的进口、当地采购以及商品和服务供应免征一般销售税30年。还提议免除用于勘探、开发和设施建设的资本货物及与项目相关设备的进口关税。

出口和勘探条件

关键举措之一规定，以出口收入1%的税和0.5%的发展费取代常规企业所得税。伍德麦肯兹评估认为，企业税制是提高投资者内部收益率的最大因素。

该咨询公司还提议确保项目财政条件的稳定性，至少30年内免征附加税，并在商业生产开始后15年内免征股息预扣税。地质勘探损失拟允许无限期结转，折旧扣除则可在商业生产开始后10年内进行。

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