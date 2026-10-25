巴基斯坦和加拿大在伊斯兰堡 завершили了关于双边投资条约的第三轮谈判。巴基斯坦投资委员会表示，在文件起草方面取得了实质性进展。据《黎明报》报道，该委员会在一份声明中指出，本轮谈判的 завершение表明两国致力于继续谈判，并为长期投资伙伴关系建立框架。

有待达成一致的问题

双方代表团讨论了直接和间接投资、证券投资、业绩要求、征收、第三方资助以及投资者与国家间争端解决机制。

加拿大代表团由加拿大全球事务部投资和政府采购司高级贸易政策官员达芙妮·坎波率领。巴基斯坦谈判团队由法律与司法部额外秘书哈希赫·乌尔·拉赫曼率领。

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对该条约的期待

巴基斯坦投资委员会预计，未来的条约将增强投资者信心，促进经济互动，并扩大两国企业的机会。

巴基斯坦投资委员会部长凯瑟尔·艾哈迈德·谢赫和加拿大驻巴基斯坦高级专员塔里克·阿里·汗出席了为谈判轮 завершение举行的仪式。这名加拿大外交官强调，需要继续合作，以制定一项平衡的协议，促进投资、商业信心和互利的经济联系。

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