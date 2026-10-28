巴基斯坦考虑为建筑业设立监管机构——Dawn

巴基斯坦政府正考虑为建筑业设立监管机构，并成立独立机构推动该行业发展。政府还在研究为大型建筑项目引入至少三年的缺陷责任期。这些倡议于10月28日在伊斯兰堡举行的一次会议上讨论，会议由经济事务部长阿哈德·奇马主持，Dawn报道。

新机构的模式

与会者审议了有关拟议建筑业发展局CIDA的法案草案。阿哈德·奇马强调，该文件需要进行详细研究，尤其是未来机构的模式：该行业是设立一个机构，还是设立两个独立机构——一个监管机构，以及一个负责推动建筑业发展并处理相关问题的机构。

后续磋商计划在财政国务部长比拉尔·阿扎尔·卡亚尼的协调下，吸纳相关政府机构以及巴基斯坦承包商协会代表参与。各方将明确拟议的机构架构。

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缺陷与争议

巴基斯坦公共采购监管局获指示开始研究，为大型项目引入期限至少为三年的缺陷责任期。此后，该机制计划逐步扩展至较小项目。

各方还讨论了在缺陷责任期内从承包商处留存的资金。会议考虑了一项建议，即将资金存入可产生收益的账户，并在规定期限届满后向公司返还本金及累计收益。

政府还研究了在公共项目中采用争议避免与裁决委员会DAAB机制。该委员会将监督项目实施，并在工程执行期间帮助预防或解决争议。巴基斯坦承包商协会提议将该机制适用于价值至少200亿巴基斯坦卢比的项目，但奇马呼吁讨论更低的门槛。行业新规则也计划参考国际咨询工程师联合会FIDIC的标准制定。

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