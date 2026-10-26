巴基斯坦政府已向国民议会提交一项法案，拟设立私有化与政府和社会资本合作委员会。该委员会将合并现有的政府和社会资本合作管理局（P3A）和私有化委员会，据《黎明报》报道。

统一负责私有化与合作伙伴关系的委员会

政府解释称，这项举措旨在消除机构职能和程序的重复。现有私有化委员会依据政府政策负责国有企业私有化，而P3A则根据另一部法律运作。

该法案规定废除2017年《政府和社会资本合作管理局法》并解散该机构。重组后的委员会将接管其职权，包括就政府和社会资本合作项目提供咨询、评估、设计架构、协助和监督。

该委员会将由现任主席穆罕默德·阿里领导。据《黎明报》报道，其大多数成员将来自私营部门，董事会将主要由独立成员组成，其中包括具有政府和社会资本合作经验的专家。法案还规定，董事会中至少应有两名女性成员，成员任期固定，并设定成员被取消资格或免职的理由。

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豁免权与基金管理

该文件建议为现任和前任主席、秘书、董事会成员、官员和顾问提供法律及调查豁免，适用于其出于善意并以个人身份作出的行为或不作为。法案还规定，在相关案件中可使用公共资金进行辩护。

该委员会将管理四只基金：私有化基金、公共出资基金、项目可行性缺口基金以及政府和社会资本合作项目开发基金。这些基金可由联邦预算资金、国际贷款方的资金、投资收益和其他来源注入。上述基金的余额不会在财政期结束时失效。

法案还规定，政府和社会资本合作协议将作为公开文件，相关人士可根据现行法律获得其副本。P3A已签订的现有合同将移交给新委员会，且不会损害私营方的利益。

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