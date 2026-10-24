法国骚乱后平台承诺删除可疑商品信息——《财富》

据法国贸易部长谢尔日·帕潘称，法国在线平台Vinted、Leboncoin、Amazon、eBay、Meta和TikTok承诺，在抗议活动和骚乱导致逾3000家企业受损后，识别并删除可疑商品信息。《财富》报道。

受影响的商店包括巴黎莱阿尔区的Hermès、The North Face和Louis Vuitton。示威地点发生抢劫后不久，在线交易平台上开始出现出售化妆品、护理产品和包袋的信息。这引发了对转售赃物的担忧。

平台承诺

周一晚间，帕潘和数字技术部长安娜·勒埃南夫召集平台代表举行视频会议，并要求删除此类商品信息。据法国科技网站NeozOne报道，这些公司承诺向调查人员报告可疑信息，关注异常低价、大批量全新商品以及带有防盗标签的物品。

这些平台还必须警告买家，购买被盗财产属于犯罪行为，并公布被删除的信息数量。首批数据应在会议后48小时内提供。

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Vinted表示，在该平台销售被盗商品或提出购买此类商品的请求均被严格禁止。该服务的一名代表称，公司正与执法部门及法国当局合作，并调整程序以识别新的风险。Vinted此前表示，已注意到奢侈品销售信息数量显著增加。

企业损失

评级机构Morningstar DBRS估计，若不再发生进一步暴力事件，法国骚乱可能造成的保险损失最高达12亿欧元。法国贸易和分销联合会估计，直接损失为数亿欧元。

家乐福下调了2026财年的利润预测，并将其与骚乱造成的损失联系起来。首席执行官亚历山大·邦帕尔表示，第一天约有50家公司的门店受到影响，其中许多遭到抢劫。家乐福估计，对营业利润的影响为8000万至2亿欧元。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，参与抢劫者将被追究责任。在法国，处理被盗财产最高可判处五年监禁及37.5万欧元罚款。法国参议院计划于10月27日开始审议一项法案，该法案规定，在造成损害的集会中，参与者须承担集体财产责任。

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