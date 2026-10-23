在印度，Jio Platforms在32亿美元首次公开募股的认购最后一天，其股票需求超过发行规模逾七倍。该公司属于印度亿万富翁穆克什·安巴尼旗下的Reliance Industries集团。

认购申请金额超过160亿美元

据Channel NewsAsia报道，强劲需求来自机构和散户投资者、公司员工以及现有股东。如果大多数认购申请按价格区间上限——每股1119卢比——提交，总需求超过160亿美元。

包括Abu Dhabi Investment Authority、BlackRock和Fidelity在内的基石投资者于周一提交了对其预留配额的认购申请。为该类别投资者分配的价值8.54亿美元股票收到的认购申请金额超过250亿美元。

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印度最大规模IPO

Jio的IPO被称为印度历史上规模最大的IPO。此次发行对Jio Platforms的估值最高达1083亿美元，并可能在10月28日开始交易后使其成为该国市值最大的公司之一。Jio Platforms的投资者包括Meta Platforms和Alphabet旗下的Google。该公司由穆克什·安巴尼的长子阿卡什·安巴尼领导。

该IPO在周三开放后两小时内即获全额认购，这不同于印度市场的典型做法，即机构投资者通常在认购期临近结束时提交申请。截至周五，IPO的散户部分获得两倍超额认购，员工配额获得2.5倍超额认购，Reliance现有股东配额获得5.7倍超额认购。

超过5亿用户

Jio的电信业务于2016年推出。该公司以免费的语音和数据服务进入市场，加剧了Bharti Airtel和Vodafone-Idea面临的竞争。超过5亿人使用Jio的移动网络；按单一国家的用户数量计算，它仅次于China Mobile。

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