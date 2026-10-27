在德国，跑车制造商保时捷表示，尽管营收和全球交付量下降，公司在2026年前九个月恢复了运营利润。该公司还称，其对中国市场的依赖已显著降低，CNBC报道。

财务业绩

保时捷于周二公布了第三季度财报。2026年前九个月，其运营利润为17.4亿欧元，即19.4亿美元，而上年同期为4000万欧元。当时，该公司计入了约27亿欧元的战略重组成本。

保时捷营收下降5.9%，至252.8亿欧元。全球汽车交付量下降16%，至178,532辆。按交付量计算，北美仍是保时捷最大的销售区域。

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中国市场

保时捷首席财务官约亨·布雷克纳表示，地域均衡的销售结构有助于公司在不同市场保持韧性。他表示，保时捷已大幅降低中国市场对其业务的影响，该公司将这一市场称为充满挑战的环境。

中国历来是德国高端汽车制造商的重要市场，但本土品牌增强了自身地位，尤其是在电动汽车领域。近年来，面对比亚迪、吉利和小米的竞争，保时捷在中国的销量大幅下滑。该公司还在重组中削减数千个工作岗位，旨在降低成本并应对较疲弱的需求。

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