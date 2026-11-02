中国家电对欧盟供应量是波兰的三倍——RMF24

波兰家电行业警告称，由于中国产品对欧盟市场的供应增长，更多工厂面临关闭风险。今年年初至7月，欧盟接收了超过2650万台来自中国的家电，比去年同期增长12.1%。与此同时，来自波兰的供应量下降0.8%，至910万台。

中国的份额正在增长

据RMF24报道，援引欧盟统计局和APPLiA Polska的数据，中国占据了该市场超过38%的份额，而波兰的份额降至13.2%。

按价值计算，从中国进口的家电增长12.9%，超过32亿欧元。同期，来自波兰的供应额下降6%，至略高于20亿欧元。

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行业呼吁实行平等规则

波兰有30家大型家电工厂，以及数家生产小型家电的企业。这些企业合计为超过10万人提供就业。行业代表呼吁欧盟当局为在欧盟境内和境外生产的商品建立平等的竞争条件。

根据所引数据，一台来自中国的洗衣机平均成本为150欧元，而一台在波兰制造的洗衣机平均成本为270欧元。欧盟制造商承担与ETS二氧化碳排放配额交易体系相关的成本，因为它们在制造家电时使用了受该机制覆盖的原材料。

在欧盟委员会提出的进口碳调整机制CBAM版本中，清单纳入了洗衣机、冰箱和衣物烘干机。这涵盖波兰大型家电产量的47%。该行业还要求将洗碗机、烤箱、炉灶、抽油烟机和灶台纳入清单。与此同时，据估计，CBAM对每台来自中国的商品仅意味着增加2至3欧元的成本。

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