因缺乏买家，国家没收的“德穆林斯基采矿选矿联合企业”有限责任公司（DGMK）和“莫托尔德塔尔-科诺托普”工厂的二次拍卖未能举行。

根据“Prozorro.Prodaži”系统的数据， 即使将DGZK的起拍价较一个月前的首次拍卖下调了一半——降至9.1229亿格里夫纳（不含增值税）——仍未能吸引投资者。 德穆林斯克钛矿的第三次拍卖定于2026年12月21日举行。此次拍卖将采用混合式荷兰式降价拍卖形式，起拍价将与第二次拍卖的起拍价持平。

德穆林斯克矿业公司此前归受制裁的俄罗斯亿万富翁米哈伊尔·谢尔科夫所有，他曾向俄罗斯国防工业综合体的企业供应钛制品。 乌克兰最高反腐败法院已于2024年9月将该资产没收并归入国家收入。

“莫托尔德塔尔-科诺托普”有限责任公司资产组合的二次拍卖也以同样方式结束 （包括该企业100%的股权及其债权）的资产组合再次拍卖也以同样结果告终，该资产组合系根据最高反腐败法院2023年8月和2025年9月的裁决被没收，原属受制裁的俄罗斯联邦委员会参议员谢尔盖·卡拉什尼科所有。 尽管起拍价已下调一半至2.0775亿格里夫纳（不含增值税），但仍未收到任何参与竞拍的申请。该工厂的第三次出售尝试也定于12月21日按荷兰式拍卖程序进行。

来源：Prozorro.Sales。

乌克兰国家财产基金拍卖委员会将起拍价定为2.785亿格里夫纳，并制定了出售“莫托尔德塔尔-科诺托普”有限责任公司100%国有注册资本份额的销售条件。

该企业于2023年根据最高反腐败法院的裁决移交乌克兰国家财产基金管理。 在此之前，“莫托尔德塔尔-科诺托普”有限责任公司归属于受制裁的侵略国——俄罗斯联邦联邦委员会参议员谢尔盖·卡拉什尼克。

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