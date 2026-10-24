美国总统唐纳德·特朗普表示，美国非常接近与墨西哥达成一项关税协议。墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德当时在华盛顿继续进行磋商，The Rio Times报道。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆也于10月20日表示，双方已接近达成协议，但仍有未解决的问题。她说，墨西哥希望尽可能降低美国对汽车、钢铁和铝征收的关税，同时避免实施新的关税。

现行关税

目前，美国对来自墨西哥的钢铁和铝征收50%的关税，并对汽车征收25%的关税，但存在部分例外。据该媒体报道，墨方正争取将汽车关税税率降至15%或更低，并提出一项机制，将把在《美墨加协定》（USMCA）三个国家——美国、墨西哥和加拿大——生产的零部件纳入考量。

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辛鲍姆强调，墨西哥不会同意违反其宪法和法律，或可能损害本国经济和就业的条件。埃布拉德从华盛顿发表讲话时表示，与美国的谈判正在取得进展。

美国与墨西哥之间的贸易

特朗普将可能达成的协议与缩减美国对墨西哥的贸易逆差联系起来。根据美国人口普查局的数据，2025年美国对墨西哥的商品出口额为3373亿美元，进口额为5343亿美元。因此，商品贸易逆差达到1970亿美元。

2026年1月至8月，美国对墨西哥的商品贸易逆差为1559亿美元：出口额为2635亿美元，进口额为4193亿美元。双方尚未披露潜在关税协议的最终条款。

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