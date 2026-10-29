Pine Labs利润增长逾六倍——Channel NewsAsia

在印度，金融科技公司Pine Labs第二季度的合并利润增长逾六倍，达到3.857亿卢比，约合405万美元。一年前，该指标为5970万卢比。公司股价上涨近6%，Channel NewsAsia援引路透社报道。

营收增长24%

在截至9月的季度，Pine Labs的运营收入增长24%，至80.6亿卢比。该公司营收最高的业务板块——数字基础设施和交易平台——收入增长20.8%。该板块主要通过订阅和交易手续费获利。

该公司还表示，中型企业领域对支付终端的需求增强。该领域的数字支付受理点数量同比增长49%。

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通过UPI进行的超过2,000卢比的交易

在印度，超过5亿人使用统一支付接口（Unified Payments Interface，简称UPI）进行支付，涵盖日常购物以及购买昂贵消费品。Pine Labs表示，公司可能会受益于政府提出的一项机制：对超过2,000卢比的UPI交易向商户收取0.4%的费用。

根据Pine Labs的数据，超过2,000卢比的支付占该公司UPI交易总额的近三分之二。

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