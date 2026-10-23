在沙特阿拉伯吉达举行的沙特海事与物流大会期间，海洋工程学教授瓦希德·萨米·阿布·沙纳布建议，在五年内额外投资100亿至200亿里亚尔，以提高该国战略港口的准备水平。他强调，这是一项初步规划情景，并非对行业需求的官方评估或获批准的预算，Asharq Al-Awsat报道。

港口和物流投资

据该报报道，沙特阿拉伯的港口拥有34个物流中心，其中17个设在吉达伊斯兰港。这些中心获得了超过140亿里亚尔，即37亿美元的投资支持。相关计划还包括升级集装箱码头并提高中转能力。

阿布·沙纳布表示，投资包括逾20亿里亚尔用于开发朱拜勒港的集装箱码头，以及最初的16亿里亚尔用于吉达伊斯兰港的第四个集装箱码头。其他项目包括升级货物装卸设备，以及更广泛地采用现代运营系统。

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网络防护和备用能力

这位专家表示，港口发展不应仅涵盖提高吞吐能力，还应包括备用能力以及与公路、铁路和物流枢纽的连接。在他看来，这将有助于应对运输量突然增长，并在航线受扰时重新调配货物。

大会还特别关注了港口基础设施面临的网络威胁。阿布·沙纳布列举了2017年针对国际航运集团马士基的网络攻击案例，此后该公司估计，运营和系统中断造成的损失为2亿至3亿美元。他指出，管理集装箱、船舶时刻表和起重机的数字系统一旦失效，可能导致货物延误、保险成本上升，并削弱客户信任。

2025年，受沙特港口管理局监管的港口处理了约830万标准箱集装箱，比一年前增长10.58%。这位教授还呼吁建立一个利用数字孪生和人工智能的国家危机模拟模型，以检验港口和供应链对设施关闭或海运航线变化的应对能力。

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