日本最大的工会团体之一UA Zensen计划在2027年的工资谈判中，争取将正式员工的总工资提高6%。该工会的政策草案还规定将基本工资提高4%。

对员工的额外要求

据《日本时报》报道，UA Zensen打算为薪酬水平明显落后于其他企业的公司员工争取额外1%的加薪。对于非全职员工，该工会计划要求加薪7%。

今年，UA Zensen争取到了4.72%的加薪。该组织代表约197万名零售业、餐饮业、材料行业和服务业员工，其中包括兼职或合同制员工。

企业之间的差距

UA Zensen的一名代表表示，在明年的工资谈判中，工会将重点缩小已实现大幅加薪的公司与在这一问题上落后的企业之间的差距。

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UA Zensen副主席武井松井对记者表示：“日本各地的实际工资已经开始上涨，但鉴于物价和经济前景，我们不认为这已成为稳定趋势。”他还指出，工会不认为中小企业员工的实际工资已经转为正增长。

实际收入动态

截至8月，日本劳动者的实际工资已连续8个月增长，这得益于此前谈判中的大幅加薪以及通胀压力的缓解。与此同时，生活成本仍是首相高市早苗面临的主要政治问题之一。

UA Zensen的提议符合其联合会Rengo设定的目标，后者同样争取在明年实现约6%的加薪。

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